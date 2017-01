Mille fiaccole per sostenere il diritto di nascere all’Ondoli

Sono tante, determinate, arrabbiate e appassionate. E non sono sole.

La protesta delle mamme in difesa della pediatra e del punto nascita dell’Ospedale Ondoli di Angera, oggi si è illuminata del fuoco di centinaia di fiaccole e della solidarietà di tantissime persone.

Più mille i partecipanti alla fiaccolata promossa dalle mamme e sostenuta dal Comitato per l’Ondoli, che ha preso il via da piazza Garibaldi verso l’Ospedale.

Ma non c’erano solo le mamme: tantissimi i papà, i nonni, i cittadini e gli amministratori che hanno voluto partecipare alla protesta in difesa di un presidio sanitario che tutti vivono come un servizio vicino ai cittadini e indispensabile per il territorio.

Alla manifestazione hanno partecipato anche molti sindaci della zona.

Tre i discorsi davanti alla struttura ospedaliera, quello delle mamme, che hanno letto la lunga lettera distribuita ai partecipanti, quello del Comitato in difesa dell’Ospedale di Angera e infine quello del rappresentante scelto per esprimere l’opinione dei sindaci.