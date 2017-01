Minaccia l’ex compagna e i carabinieri: arrestato

Immagini di carabinieri

I carabinieri delle stazioni di Marchirolo e Ponte Tresa hanno arrestato domenica sera un 39 enne residente a Induno Olona, responsabile di violenza privata, danneggiamento, minaccia, nonché resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, noto alle forze dell’ordine, ieri pomeriggio ha avuto un violento litigio con l’ex compagna.

La donna, dopo essersi lasciata si è presentata presso l’abitazione di Lavena Ponte Tresa, dove conviveva con l’uomo, per portarsi via indumenti ed effetti personali.

Nel timore di trovare in casa l’ex compagno e preoccupata per la propria incolumità per via di una precedente aggressione avvenuta giorni prima, ha richiesto al numero unico d’Eemergenza 112 l’intervento dei carabinieri.

Sul posto è giunta una pattuglia della stazione di Marchirolo.

L’uomo, che si trovava effettivamente in casa, ha inizialmente impedito alla donna e ai militari l’accesso nell’abitazione, proferendo nel contempo i primi insulti.

Riportato temporaneamente alla calma, il 39 enne ha consentito l’accesso all’appartamento, all’interno del quale, tuttavia, ha danneggiato alcuni oggetti e proseguito a minacciare pesantemente sia la donna che i militari intervenuti, mantenendo un atteggiamento violento.

I carabinieri sono riusciti a contenere a fatica l’impeto dell’uomo, ma il degenerare della situazione ha imposto l’intervento anche dei militari della pattuglia della stazione di Ponte Tresa.

Con difficoltà il 39 enne è stato condotto presso la caserma di Ponte Tresa, dove ha proseguito con minacce e insulti alla donna e ai carabinieri.

L’uomo è stato arrestato per violenza privata, danneggiamento, minaccia grave e resistenza a pubblico ufficiale.

Questa mattina l’arresto è stato convalidato. Per il 39 enne è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Le indagini sono coordinate dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Varese, Dottor Antonio Cristillo.