Missione compiuta per le stelline di GoDiving

Porto Ceresio - Il presepe sommerso 2016

Le Stelline di GoDiving hanno portato a termine la loro missione di solidarietà.

Galleria fotografica Porto Ceresio - Chiusura progetto "Adotta una stellina" 4 di 5

Ieri mattina il sindaco di Porto Ceresio Jenny Santi ha consegnato alla Comunità “Il Sorriso” di Cuasso al Monte 2.000 euro raccolti grazie al progetto “Adotta una Stellina” promossa per il decennale del gruppo subacqueo GoDiving, progetto che ha avuto un ottimo riscontro in termini di donazioni e anche nella diffusione della cultura dell’inclusione di disabili.

La Comunità Il Sorriso, a sua volta, ha deciso di stornare una parte dei fondi a favore del Comune di Porto Ceresio per il supporto a famiglie disagiate, per una speciale attrazione del parco giochi adatta a bimbi con disabilità e per progetti legati alla disabilità nelle scuole del comprensorio di Porto.

Alla cerimonia erano presenti Roberto Roggiero (presidente della polisportiva ARC Pro Patria di cui GoDiving è parte), Alessandro de Bortoli (assessore alla Cultura del Comune di Porto), il team di GoDiving, rappresentanti della Comunità Il Sorriso e dei gruppi di volontari che si sono dedicati con entusiasmo al progetto: il Comune di Porto Ceresio, il Comitato Genitori di Porto, l’Associazione Condividiamo, le scuole di Porto Ceresio, Besano, Brusimpiano, Bisuschio e Cuasso, la scuola materna Maffei, l’Associazione ON e i partner del Canton Ticino (Scuola dell’Infanzia di Melano, scuole speciali di Mendrisio, Istituto S. Angelo Loverciano di Castel San Pietro e Farmacia Generoso di Melano).

Terminato il breve evento i subacquei hanno fatto riemergere il Presepe sommerso dal fondale del lago e i volontari hanno recuperato le centinaia di stelline galleggianti e i cartelli che, nel periodo natalizio, hanno sensibilizzato cittadini e turisti verso le questioni ambientali e sociali.

Le decine di monete lanciate dai visitatori intorno alla Natività sono state rastrellate dai sub e nei prossimi giorni saranno versate alla Parrocchia di Porto Ceresio.

“Da GoDiving un ringraziamento speciale alle insegnanti Debora Bianchini, Erika e Michela Guglielmo, Angela, Emanuela, Maria Teresa Larghi (coordinatrice della Comunità Il Sorriso), Elisa (dell’Associazione ON), Deborah, Milena Zanini, Sonia Bongiovanni, al Prof. Mauro Longo, a tutti i loro collaboratori e a chi ha adottato le stelline”.