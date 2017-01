Mobilitazione animalista contro i circhi con animali

Foto varie

Due presìdi per dire no al circo con gli animali. Le associazioni animaliste, a partire dalla Lav, non danno tregua alle compagnie circensi che stanno offrendo i loro spettacoli tra Legnano e Busto Arsizio.

Nella città del Carroccio gli animalisti hanno organizzato un presidio contro il circo Bellucci il 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania, alle 15 in piazza Primo Maggio.

Anche il circo di Armando Orfei di stanza a Busto Arsizio sarà al centro delle attenzioni delle associazioni che si battono contro l’utilizzo degli animali negli spettacoli. Appuntamento per l’8 gennaio alle 15 in via Magenta.

Le motivazioni di questa mobilitazione denominata “Contro ogni gabbia” sono racchiuse in questa nota che è stata pubblicata sulla loro pagina facebook.