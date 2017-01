“Molte aspettative sul Del Ponte. Si rischia una figuraccia”

i due progetti per il Del Ponte e il padiglione centrale di circolo

Tanti comitati in difesa dei propri ospedali. Ne sono sorti ovunque ma non a Varese. Eppure i presidi cittadini sono in sofferenza e le cronache evidenziano criticità continue: « A Varese non stanno bene né il Del Ponte né il Circolo – commenta il segretario lombardo del PD Alessandro Alfieri – Il Circolo, nonostante la visita a suo tempo dell’ex vicepresidente della Regione Mantovani, continua ad accusare gli stessi problemi. La cura per il pronto soccorso non ha portato alcun giovamento e la grande criticità registrata nel periodo di Natale è lì a dimostrarlo. Eppure, non credo che sia difficile prevedere piani di emergenza per contenere picchi influenzali o per poter permettere le ferie del personale. La situazione dimostra che ci sono problemi cronici e strutturali. E li conosciamo tutti: dai posti letto ai rapporti con la componente universitaria». Leggi anche Varese - Ospedale Del Ponte: tra i migliori punti nascita d’Italia

Anche sul futuro del Del Ponte le nubi non si sono diradate: « C’è stata un’operazione congiunta bipartisan che ha portato ad approvare in Consiglio regionale un ordine del giorno sul potenziamento del presidio materno infantile. Ora dobbiamo attendere che la direzione dell’ASST faccia il suo dovere. Ancora non si hanno notizie sulle specialità che si dovevano aprire o potenziare. Non si hanno notizie di personale o di bandi per prendere nuove figure specialistiche (come la chirurgia pediatrica). La cardiologia è in sofferenza. Insomma : questo è un investimento importante per la provincia di Varese, il più grosso a livello sanitario. La politica ha investito molto, ora rischia una figuraccia: non può permettersi di inaugurare una scatola vuota. Abbiamo creato molte aspettative, ora dobbiamo mantenerle e dare le garanzie di eccellenza che ancora mancano».