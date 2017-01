Monte Carlo al via: Crugnola pronto alla sfida

Rally - I test di Crugnola sulla neve di Gap

Due prove speciali in tarda serata: questo l’antipasto, subito succulento, che offre a equipaggi e tifosi l’85° Rallye Monte Carlo, prima prova del campionato del mondo Wrc 2017.

Una gara alla quale partecipa anche un pilota varesino, Andrea Crugnola, che per la prima volta ha la possibilità di prendere parte al mondiale a bordo di una vettura a quattro ruote motrici, una Ford Fiesta R5 allestita dal team D-Max Racing. Crugnola, navigato dal comasco Michele Ferrara, è in lizza per il cosiddetto Wrc2, la seconda categoria iridata nella quale competono avversari di altissimo profilo come il danese Mikkelsen, il ceco Kopecky o il nostro Basso.

Il “Monte” quindi sarà già un primo, grande test per il talento di Calcinate del Pesce che in passato ha partecipato a 15 prove iridate nelle categorie minori, vincendo la propria classe in Germania nel 2014. Proprio nel Principato, Andrea ha ottenuto il suo miglior risultato assoluto nel Mondiale, il 15° posto (2° di classe) nel 2013. Crugnola e Ferrara devono però riscattare un 2016 davvero difficile e ricco di episodi sfortunati e sfavorevoli.

Il programma del giovedì, al Monte Carlo, prevede come accennato due tratti cronometrati: quello tra Entrevaux Val de Chalvagne e Ubraye di 21 chilometri e quello tra Bayons e Breziers di 25 chilometri. Il rally monegasco si articola su quattro giornate di gara: venerdì sono in programma sei prove speciali, sabato altre cinque mentre domenica si chiude con gli ultimi quattro tratti cronometrati con il mitico Col de Tourini. Una gara lunga e impegnativa per uomini e mezzi, nella quale la scelta delle gomme e le condizioni del fondo stradale saranno variabili importantissime.

Non a caso, nei giorni scorsi, Crugnola e Ferrara sono stati nella zona di Gap per provare la vettura e le condizioni di gara. A questi test si riferisce la fotogallery allegata al nostro articolo, realizzata in esclusiva da Marco Losi.