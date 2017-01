Monteggia, un finanziamento per sistemare la frana

laveno mombello manifesto centrosinistra

Un finanziamento di 200 mila euro da parte di Regione Lombardia per la messa in sicurezza del versante in dissesto in località Monteggia. Ad annunciarlo l’assessore ai lavori pubblici e protezione civile Enrico Rodari sul giornalino comunale, insieme alle opere pubbliche previste per il 2017. I lavori sull’area collinare inizieranno a breve e dovrebbero concludersi entro febbraio.

L’area è franata nel 2014 in seguito ad una forte alluvione mettendo a rischio diverse abitazioni di via Al Motto e via ai Ronchi.