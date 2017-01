Monvalle accoglie gli amanti del ciclocross

Presentazioni, gare giovanili, squadre, corridori di ciclismo in provincia di Varese

A pochi giorni dalla presentazione, avvenuta alle Bettole sabato scorso, il Progetto Ciclovarese è pronto al decollo con il primo appuntamento stagionale che riguarda la disciplina più “stagionale” di quelle legate al mondo del pedale: il ciclocross.

Domenica 22 gennaio, a Monvalle, è infatti in programma il Criterium Europeo Ciclocross dedicato alle categorie amatoriali e intitolato alla memoria di Sandro Gianoli, padre del patron di Ciclovarese, Sergio. A coordinare l’organizzazione sarà il Gruppo Sportivo Contini che ha già dato il via libera all’iscrizione di 150 corridori in lizza per le quindici diverse maglie messe in palio al termine del Criterium.

Alla gara potranno partecipare i tesserati di tutti gli enti sportivi riconosciuti dal Coni: per loro sarà a disposizione un percorso allestito in località Gurée, quindi proprio nei pressi della sponda del Lago Maggiore. Si tratta di un anello di 2 chilometri da ripetersi diverse volte, a seconda della categoria.

Il Criterium scatterà alle 9,45 con il via alla prima delle gare in programma; si proseguirà fino al pomeriggio con l’ultima competizione prevista con partenza alle 14,40. «Siamo soddisfatti del riscontro che ha avuto questo evento – spiega Enzo Tolomeo, presidente del team Contini – abbiamo un buon numero di iscritti e ci attendiamo anche un pubblico di appassionati a seguire le gare». La gara sarà seguita in collegamento diretto da Radio Due Laghi ed è organizzata sotto l’egida dell’ACSI Ciclismo.