Monza – Pro Patria, la grande sfida che può riaprire il campionato

Il grande giorno è arrivato: domenica 29 gennaio (fischio d’inizio alle ore 14.30) il Monza primo nel girone B di Serie D ospiterà la Pro Patria seconda della classe. Riusciranno i tigrotti a vincere in casa della capolista e riaprire la lotta per il primo posto, che vale la promozione in Lega Pro? La risposta la darà ovviamente il campo.

Mister Roberto Bonazzi dovrebbe affidarsi ancora al 3-4-3 con Monzani tra i pali, Colombo, Zaro e Ferraro in difesa, Disabato e Arrigoni in mediana con Piras e Barzaghi sulle fasce. In attacco Santana e Pedone a supporto di Cappai. Rientri importanti anche in panchina, con Mauri recuperato ma che non ha ancora avuto minuti a disposizione dopo due convocazioni, mentre Bortoluz dovrebbe tornare in lista dopo il lungo infortunio muscolare.

Mister Bonazzi potrebbe però tirare fuori il famoso “asso dalla manica”. Nella rifinitura, anche a causa dell’influenza che ha colpito Colombo, comunque convocato, il tecnico della Pro Patria ha provato un 4-2-3-1 con Piras, Zaro, Ferraro e Baraghi in difesa, Disabato e Arrigoni a centrocampo, Pedone, Gherardi e Santana sulla trequarti dietro alla punta Cappai. Staremo a vedere.

Pochi dubbi anche per il mister del Monza, il grande ex Marco Zaffaroni, che dovrebbe schierare il classico 4-4-2 con l’altro ex Tigrotto Andrea D’Errico pronto a rientrare dalla fascia sinistra di centrocampo per andare a calciare con il destro, e in attacco Barzotti e Palazzo. Una formazione dalla difesa praticamente impenetrabile con appena 7 reti subite in tutto il campionato e un attacco super con 47 gol messi a segno in 20 gare, ovvero più di 2 a partita.

In caso di vittoria della Pro Patria, i tigrotti accorcerebbero a quattro i punti di distacco, mettendo una seria pressione sul Monza. Al contrario, se i brianzoli dovessero mettersi in tasca i tre punti, ipotecherebbero il primo posto e la promozione diretta in Lega Pro.

Saranno tanti i sostenitori della Pro Patria che si recheranno al “Brianteo” per sostenere Santana e compagni. Una bella risposta dei sostenitori biancoblu che darà sicuramente una spinta in più ai tigrotti in campo.

La diretta di VareseNews è già attiva (link). Potrete commentare live e interagire con gli hashtag #monzapropatria e #direttavn via Instagram e Twitter.