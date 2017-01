Morazzone marcia per la pace

Alcuni dei luoghi visitati dal 141Tour a Morazzone

Il decanato di Azzate organizza per sabato 14 gennaio una marcia della pace: la partenza sarà dall’oratorio di Morazzone alle ore 15, l’arrivo è previsto all’oratorio di Gazzada, in via Azzate 23.

A guidare la marcia saranno le parole di Papa Francesco “Non violenza: stile di una politica della pace”. Chi non avesse ancora conosciuto il nuovo parroco don Daniele potrà ascoltare la sua testimonianza di missionario in Cameroun.

Il ritrovo è all’oratorio di Morazzone alle ore 14.45 (sarà possibile lasciare le auto al parcheggio dell’Avis). La marcia è organizzata dalle associazione cattoliche oltre che da Avis, dagli Alpini e dal fotoclub La Focale