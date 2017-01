Morto l’escursionista disperso sul Monte Legnone

E’ stato trovato intorno alle 12 e 15 di questa mattina, domenica 15 gennaio, il corpo dell’uomo di 42 anni, residente a Origgio disperso da sabato sul Monte Legnone. Secondo le primissime informazioni, sarebbe stato individuato non lontano dalla zona della Cà de legn” (bivacco Silvestri).

Come riportato a LeccoNotizie.it, l’uomo sarebbe deceduto dove essere scivolato per circa 400 metri mentre stava percorrendo il sentiero lungo la cresta, situato a circa 2000 metri, per raggiungere il bivacco.

Le ricerche sono partite nella giornata di ieri, quando i due amici che erano con lui, non vedendolo arrivare al bivacco, hanno lanciato l’allarme. Impegnati nelle ricerche un elicottero della Guardia di Finanza che ha sorvolato la zona e due squadre del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco.