Movincato, apre l’atelier di canto corale

Il Coro Sophia di Cassano Magnago presenta “Movincanto 2017”, un atelier di canto corale rivolto al coro Sophia, alle scuole e ai cori femminili. Tutte le attività saranno aperte a docenti – uditori.

L’obiettivo dell’iniziativa è sperimentare nuovi percorsi musicali affiancando il canto al movimento coreografico, affidandosi alla genialità del Maestro basco Basilio Astulez, con il quale la passione per la musica e il canto arrivano a un livello di valore internazionale.

Le proposte per i cori di voci bianche vedono coinvolti i cori IMI dell’Istituto Maria Immacolata di Busto Arsizio e il coro Vocal Dreams dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza in 2 percorsi per la primaria e per la scuola secondaria, che si terranno preso l’Istituto Maria Immacolata di Busto Arsizio e presso il Cinema Teatro Dante di Castellanza; l’atelier per coro femminile over 18 si svolge presso Villa Oliva a Cassano Magnago, ed è aperto a coriste di cori femminili ma prevede anche la partecipazione individuale, con iscrizioni entro il 14 gennaio 2017.

Il corso per docenti-uditori offre a direttori di coro, docenti di musica, musicisti e coristi la possibilità di assistere agli atelier del Maestro Basilio Astulez e di lasciarsi stupire dal suo modo creativo di approcciare la musica e il canto; a fine di ciascuna sessione sarà possibile confrontarsi con il Maestro sul lavoro da lui svolto.

Basilio Astulez (classe 1975) è professore di direzione corale, è apprezzato e richiesto giurato in concorsi nazionali e internazionali e tiene corsi e seminari sul canto corale in Europa, America e Asia. Ha fondato il coro da camera femminile Vocalia Taldea, il coro di voci bianche Kantika Korala, il coro giovanile femminile La Kantoria e il coro misto SJB.

Il percorso musicale di Movincanto 2017 si concluderà con il concerto di domenica 22 gennaio alle ore 18:00 nella chiesa di Santa Maria del Cerro a Cassano Magnago.

