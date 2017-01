MV Agusta annuncia un nuovo accordo in Nord America

Foto varie

La casa motociclistica della Schiranna ha annunciato di aver incrementato la sua presenza in Nord America siglando una importante partnership con Urban Motor Group.

MV Agusta Motor S.p.A. e Urban Motor Group Pty Ltd hanno sottoscritto un accordo focalizzato “sullo sviluppo del mercato statunitense con l’obiettivo di consolidare il posizionamento del marchio italiano in un Paese strategico per MV Agusta”.

MV Agusta USA LLC, veicolo per la commercializzazione di MV Agusta in Nord America, verrà quindi guidata da Urban Motor Group attraverso una business unit dedicata, e direttamente gestita dal suo CEO Joseph Elasmar, che dirigerà il team USA nello sviluppo capillare della rete vendita e nel rafforzamento della customer experience.

L’opportunità di rappresentare MV Agusta in Nord America è per Urban Motor Group il risultato di una forte e proficua relazione pluriennale con l’azienda italiana – spiega in un comunicato stampa l’azienda -. I due gruppi sono infatti già partner da anni in Australia, divenuto uno dei paesi chiave per l’export di MV Agusta.

Giovanni Castiglioni, CEO di MV Agusta Motor, commenta così l’accordo: “Urban Motor è una consolidata realtà che ha saputo distinguersi per la capacità di strutturare una forte rete vendita con alle spalle un eccellente servizio clienti. Siamo certi di dare inizio a una nuova era per MV Agusta negli States, focalizzata sulla qualità delle vendite e sullo sviluppo della

brand awareness. Il progetto di crescita del mercato americano, unitamente alla ricapitalizzazione recentemente sottoscritta con il fondo d’investimento Black Ocean, è un altro tassello nell’importante fase di ristrutturazione aziendale, nella quale il rilancio del marchio negli USA avrà un ruolo da protagonista”.

Il CEO di Urban Motor Group, Joseph Elasmar aggiunge: “In un periodo che vede la maggior parte dei brand focalizzarsi sulla produzione di massa, MV Agusta continua a produrre veri e propri sogni a due ruote. È mia intenzione rendere questo brand ancora più grande negli Stati Uniti e fare in modo che più persone possibili vivano l’esperienza di questi capolavori del Made In Italy”.

Oltre agli eventi, ai lanci stampa e ai test ride, MV Agusta USA ha in programma anche l’apertura di una nuova sede nella West Coast, in California, che affiancherà quella attuale già operativa nella East Coast, in Pennsylvania.