Nasce il comitato per le inizitive del Giorno della memoria

Anche quest’anno si è costituito un Comitato Organizzatore saronnese, con lo scopo di promuovere iniziative per il Giorno della Memoria e le vittime del nazifascismo nei campi di sterminio. In programma una mostra e un incontro. Il comitato è composta da: Anpi – Acli – Aned (Gruppo Della Memoria) – Auser Saronno – Isola Che Non C’e’ – Societa’ Storica Saronnese – Amnesty International.

Nella sala Nevera biblioteca civica di Saronno sarà allestita dal 20 al 27 gennaio 2017 la mostra di immagini e documenti su: IL LAGER DI BOLZANO 1943 – 45. Testi e Documenti di Carla Giacomozzi e Giuseppe Paleari

Presentazione della mostra Venerdì 20 gennaio alle ore 15,30. Intervengono: Prof. Giuseppe Nigro; (Società Storica Saronnese); Prof. Giuseppe Paleari (Autore della Mostra “Il Lager di Bolzano”). ORARI DI APERTURA: dalle 10 alle 12 dalle 15 alle 18 da venerdì 20 al 27 gennaio 2017. Ingresso Libero

Domenica 29 gennaio 2017 alle ore 16,00 presso l’Auditorium della scuola A. Moro viale Santuario 15 si terrà una CONFERENZA sul tema: RESISTENZA NON VIOLENTA 1943 – 45. Intervengono: Avv. Angelo Proserpio (Società Storica Saronnese); Relatore: Prof. Ercole Ongaro (Direttore dell’Istituto Lodigiano della storia della Resistenza dell’età contemporanea).

Cineforum: proiezione del Film “IL FIGLIO DI SAUL”:

– Cinema Silvio Pellico martedì 24 e giovedì 26 gennaio ore 20,45

– Cinema Prealpi mercoledì 25 ore 21,00