Nasce l’associazione “Avvocati al tuo fianco”

È stata fondata a Varese l’associazione consumatori ” Avvocati al tuo fianco”, che proprio nella città giardino ha deciso di stabilire la propria sede nazionale situata in via Antelao. L’ associazione “Avvocati al tuo fianco” ha aperto diverse sedi sul territorio nazionale, ed è nata per tutelare i consumatori senza scopo di lucro.

il gruppo di professionisti affronta diverse problematiche con una preanalisi della situazione. Dopo uno studio della problematica si stabilisce insieme al consumatore la strategia da adottare. I casi più trattati e dove c’è maggiore richiesta di assistenza riguardano il risarcimento da sinistri stradali, contestazione di bollette o fatture, problemi condominiali e vertenze in materia di diritto del lavoro e diritti di famiglia.

Punto di forza del sodalizio è la missione intrapresa per opporre azioni di usura bancaria e anatocismo che possono affliggere mutui, prestiti, finanziamenti e conto corrente.

Per informazioni sito web www.avvocatialtuofianco.org oppure è a disposizione dei consumatori numero verde gratuito 800913181