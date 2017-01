Nasce “Spazio Officina”, laboratori aperti a “Spazio Anteprima”

Personaggi, eventi e luoghi di Saronno

“Spazio Officina” arricchisce l’offerta di SpazioAnteprima. Obiettivo: uno spazio per supportare i giovani con idee creative ed imprenditoriali per il territorio. Infatti da a giovedì 26 gennaio il sito ufficiale di SpazioAnteprima ospiterà la sezione dedicata a Spazio Officina.

Spazio Officina è uno spazio-makers, dove poter trovare strumenti e attrezzature utili a creare, sperimentare, ma anche uno spazio per le passioni dove riscoprire il piacere di fare, apprendere, condividere le proprie abilità e attitudini.

«Il progetto nasce durante l’azione “Call di Idee SpazioAnteprima” nell’ambito del progetto Piano di lavoro territoriale per le politiche giovanili – Varese Saronno Luino ed è finanziata in parte da risorse comunali e in parte da risorse regionali – spiegano i responsabili di Spazio Anteprima -. Spazio Officina vuole essere rete di associazioni, gruppi informali e singoli che vogliono qualificare SpazioAnteprima anche come punto di riferimento per giovani che sviluppino nuove idee imprenditoriali e creative per il territorio».

Grazie al finanziamento sono stati costruiti cinque laboratori modulari creando due spazi tutti nuovi e implementando tre spazi già esistenti che sono:

– Camera oscura dedicata alla stampa della fotografia, dei circuiti e dei telai serigrafici e alla cianotipia.

– Studio fotografico dedicato alla fotografia in posa e lo still life.

– Laboratorio dedicato alla stampa serigrafica con giostra o alla falegnameria/modellistica.

– Studio dedicato al cucito, all’home recording, alla xilografia e all’elettronica.

– Sala prove insonorizzata e climatizzata per prove e registrazioni.

Senza dimenticare gli SPAZI COMUNI dedicati al relax, al coworking, allo studio e a xilografia, elettronica e cucito. Da giovedì 26 gennaio sarà, quindi, possibile accedere alla sezione dedicata a Spazio Officina nel sito di Spazio Anteprima (www.spazioanteprima.org/spazio-officina). Nella sezione online si troveranno tutte le informazioni riguardanti il progetto, i diversi laboratori e le loro attrezzature e si potranno prenotare i diversi spazi.



Per entrare a SpazioAnteprima e usufruire dei laboratori di SpaziOfficina è necessario essere soci dell’associazione Il Tassello (Tessera annuale 5€). Per accedere a tutti gli spazi di SpaziOfficina (esclusi quelli comuni) è necessario prenotare sul sito ufficiale di Spazio Anteprima, ogni laboratorio ha un costo orario (da 2-10€ a seconda della attrezzatura richiesta) che viene reinvestito per la manutenzione e l’implementazione degli spazi.

Ma per tutto gennaio e febbraio sarà possibile usufruire dei diversi laboratori GRATUITAMENTE!

Prossimo evento dedicato a Spazio Officina: 12 febbraio con il workshop/laboratorio di stampa serigrafica con Edizioni Perpetua all’interno dell’evento “SUPER! mini festival di autoproduzioni, editoria indipendente e disegnini” dalle 15.