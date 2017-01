Nascondeva 150 mila euro di droga in casa, arrestato

incidenti varie

Gli uomini del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Pavia ha effettuato un ingente sequestro di sostanze stupefacenti a Busto Arsizio, nei giorni scorsi. L’arresto del trafficante, un albanese di 28 anni, è stato possibile grazie alla notizia confidenziale di un presunto deposito di sostanze stupefacenti presso uno stabile di via Eritrea.

Sulla scorta della “dritta”, in accordo con la Compagnia Carabinieri di Busto Arsizio, è stato organizzato un servizio con personale in borghese, presso lo stabile in attesa dell’arrivo del padrone di casa. L’uomo è arrivato in serata a bordo di una Mercedes sulla quale viaggiava E.C. , pregiudicato per reati attinenti gli stupefacenti.

Il sospettato si è subito mostrato nervoso e ha negato di essere residente in quell’edificio ma i militari non hanno desistito e hanno verificato se le chiavi trovate in suo possesso aprivano qualche appartamento. Nel corso della perquisizione effettuata sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro circa 2,5 chilogrammi di cocaina e quasi 4 chilogrammi di marijuana, nonché alcune bilance, una macchina per confezionare sottovuoto lo stupefacente, buste in plastica ed altro materiale per il confezionamento. Il cittadino albanese è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti e portato nel carcere di Busto Arsizio. Da una stima approssimativa il valore dello stupefacente supererebbe i 150.000 euro.