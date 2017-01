I Vigili del fuoco puntellano la Basilica di San Benedetto

Non c’è stata pausa per i Vigili del Fuoco impegnati nelle zone colpite dal terremoto. Anche da Varese sono partiti uomini e mezzi per liberare i paesi dalle macerie. Nei giorni scorsi è rientrato il personale della sezione logistica che è stato sostituito da altro personale specializzato.

Durante le festività, i vigili del fuoco hanno operato incessantemente. Partiti il 29 di dicembre stanno operando su svariate zone: gli specialisti del S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) nel comune di Norcia per la messa in sicurezza della facciata della basilica di S. Benedetto, nel comune di Ancarano (Pg) il nucleo N.I.S (Nucleo Interventi Speciali) per il puntellamento di un edificio; sulla provincia di Macerata stanno operando un funzionario tecnico e un operatore N.I.S. per la messa in sicurezza di vari edifici.