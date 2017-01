Nek in concerto a Varese

Si aggiunge un altro appuntamento musicale al teatro di Varese per il 2017. Il 10 maggio 2017 sul palco ci sarà Nek.

Sul palco di questi live, Filippo Neviani regalerà al pubblico le note dei successi dei suoi 25 anni di carriera e i brani del suo nuovo album. Il tour prende infatti il nome dall’ultimo album di inediti di Nek, “Unici” (Warner Music), uscito quest’autunno ed entrato subito ai vertici delle classifiche. Aperte le prevendite.

I Baustelle arrivano a Varese per una una tappa del loro tour di presentazione dell’album “L’amore e la violenza”. Una tappa importante perché sarà proprio quella di apertura della serie di concerti che il gruppo toscano farà nel 2017.

L’appuntamento a Varese è fissato per il 4 marzo 2017 al Teatro OpenJob Metis di piazza Repubblica

Mario Biondi sarà in concerto il 17 marzo, alle 21 per una data del “Best Of Soul – Tour”, la tournée che segue l’uscita della raccolta “Best Of Soul”, con cui l’artista festeggia i dieci anni dal celebre disco d’esordio “Handful of Soul”. Biglietti.

Vinicio Capossela sarà in cocnerto il 23 marzo, alle 21, con lo spettacolo “OMBRA. Canzoni della Cupa e altri spaventi”. Vinicio Capossela, pianoforte, band e ombrografi in concerto. Biglietti.

Fiorella Mannoia torna a Varese il 9 maggio, alle 21, con il “Combattente Tour”. Biglietti.