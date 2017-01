Nel 2017, funicolare aperta tutti i giorni festivi

Incrocio in funicolare!

Chi è salito al sacro Monte il giorno della Befana con questo mezzo ha già cominciato a comprenderlo: con il 2017, la funicolare di Varese intensificherà le sue aperture, e non sarà più aperta solo d’estate, ma anche tutti i giorni festivi dell’anno.

In pratica, tranne la giornata del 1° Maggio, la funicolare permetterà ai visitatori del Sacro Monte una comoda accessibilità al borgo con autobus e funicolare senza particolari accorgimenti se non quelli dell’acquisto del biglietto unico,valido 90 minuti e del costo di 1 euro e 40.

FUNICOLARE: TUTTI GLI ORARI UTILI

Abbandonando un lungo periodo di inattività invernale, durato per circa 15 anni, la funicolare opererà con il seguente calendario:

dal 8/1 al 12/3 : funzionerà alla domenica e festivi dalle 10.00 fino alle 18.10

dal 18/3 al 16/7. sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.10: prevista anche l’apertura al 17 aprile e la chiusura del 1° Maggio

dal 22/7 al 27/8 . apertura giornaliera dalle 10.00 alle 19.30. A Ferragosto sarà aperta un’ora in più: dalle 9 alle 19.30

dal 2/9 al 22/10 : sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.10

dal 29/10 al 19/11: domenica dalle 10.00 alle 18.10

dal 26/11 al 31/12: domenica e festivi dalle 10.00 alle 18.10

Aperture straordinarie dalle 10.00 alle 18.10 sono previste nel periodo natalizio.

La funicolare opera con una frequenza di 6 corse ogni ora, ma l’autobus C di collegamento nelle giornate festive ha una frequenza di 2 corse ogni ora. Per evitare inutili attese è utile sapere che l’autobus proveniente da Varese dovrebbe arrivare a Piazzale Montanari ai minuti 01 e 31 di ogni ora, e partire dalla stazione del Vellone diretto a Varese ai minuti 15 e 45 di ogni ora. Per coloro che effettuano il viaggio di ritorno, è consigliabile utilizzare le corse della funicolare in partenza da Sacro Monte ai minuti 10 e 40.

Può anche essere utile acquistare in anticipo due biglietti d’autobus presso qualsiasi edicola della città ed in alcuni punti vendita autorizzati, oppure munirsi dei soldi “contati”: sugli autobus ci sono infatti delle emettitrici di biglietti automatici, ma non danno resto.

Inoltre, questi sono gli orari di partenza del bus CF da Piazzale Pogliaghi:

giorni feriali . 9.53 – 11.53 – 13.53 – 17.53

sabato: 9.53 – 11.53 – 14.11 – 15.31 – 16.51 – 17.51

festivi: 8.45 – 9.45 – 10.45 – 11.45 – 13.45 – 14.45 – 15.45 – 16.45 – 17.45

E SE SI POTESSE VEDERE ALBA E TRAMONTO DAL SACRO MONTE?

Le informazioni “di servizio” di questo articolo sono frutto della collaborazione e delle preziose segnalazioni di Domenico de Maria, che approfitta per lanciare una proposta: «Se venisse presa in considerazione una proposta già trasmessa all’assessorato del turismo e cultura, si potrebbe assistere al sorgere del sole in ogni nuovo giorno dell’anno utilizzando un autobus che per ora preferisce viaggiare senza passeggeri, mentre se fosse introdotta una corsa notturna d’autobus in partenza da Piazzale Pogliaghi alle ore 22.00 la bellezza di un tramonto e di una notte stellata al Sacro Monte sarebbe a disposizione di una platea turistica molto più ampia che porterebbe benefici ad ogni attività commerciale della città».

Interpellata, da Avt è arrivata una risposta in merito, che vede già esistente un’ipotesi sia di un’anticipazione delle prime corse del mattino da/verso la cima del Sacro Monte, sia di una posticipazione delle ultime corse serali, «proprio per ampliare l’orario di servizio su richiesta di diversi abitanti del borgo che hanno contattato sia noi, sia il Comune». Da parte di Avt, comunque,«C’è sempre stata la piena disponibilità a rivedere queste cose»: avremo dunque novità a breve?