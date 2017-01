Nel tour di Cascinetta Cassani in visita alla “Ca’ di Matt”

Gallarate

Il sindaco Cassani continua il suo tour nei rioni, questa volta nel popoloso quartiere di Cascinetta.

Il “tour” del sindaco Andrea Cassani a Cascinetta è partito dalla “Cà di Matt”, la vecchia residenza degli operai della Carminati, oggi di proprietà comunale in gestione all’Aler. Il sopralluogo del primo cittadino, accompagnato dall’assessore alla Sicurezza Francesca Caruso, dall’assessore ai Lavori pubblici Paolo Bonicalzi e dal consigliere comunale Evelin Calderara, era stato sollecitato dagli abitanti del vecchio caseggiato. «Ci hanno mostrato – spiega il numero delle giunta di centrodestra – alcune situazioni di degrado che durano da anni. La deratizzazione conclusa in questi giorni dovrebbe avere risolto uno dei problemi sollevati, per il resto faremo in modo di intervenire per ciò che ci compete e soprattutto solleciteremo l’intervento di chi ha in carico la manutenzione e la pulizia dello stabile».

Da parte loro, i residenti hanno apprezzato la visita della delegazione di Palazzo Borghi, come riporta l’ufficio stampa di Palazzo Borghi: «È la prima volta che un sindaco viene qui e ci ascolta. Per noi è un segnale di attenzione davvero importante: le nostre condizioni di vita sono note da molto tempo a tutti, ma prima di oggi non si era mai visto nessuno del Comune». La “passeggiata” del primo cittadino e dei suoi stretti collaboratori è proseguita in alcuni esercizi commerciali del rione: non sono mancate le segnalazioni di esercenti e cittadini. L’assessore Bonicalzi ha preso nota di alcuni marciapiedi da sistemare, mentre sul fronte della viabilità non si registrano lamentele.

Questi, invece, i lavori effettuati nelle ultime settimane nel quartiere: l’asfaltatura di via Sanzio (tratto da pizza San Domenico Labria a via Vittorio Veneto), di via del Lavoro (tratto da via Curtatone fino al sottopasso ferroviario); la riparazione del manto stradale di via Vespucci; la sistemazione dei marciapiedi in via del Lavoro (il tratto davanti alle scuole), in via Verbano (tratto da via Montanara a via don Frippo), in via Pegoraro (dal civico 24 fino a piazza don Domenico Labria).

Le visite nei rioni dei sindaco Cassani proseguiranno giovedì prossimo a Cedrate per poi concludersi con i Ronchi giovedì 26 gennaio e a Madonna in Campagna il 2 febbraio.