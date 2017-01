Neve al sud ma da noi? Forse martedì

foto di Simone Riva Berni

Diversi servizi meteo accreditati annunciano un cambiamento del tempo anche sulla Lombardia che da settimane è sotto il grande cappello anticiclonico di alta pressione che copre tutta l’Europa occidentale. Martedì prossimo potrebbe arrivare la prima neve dell’anno, anche se non in grandi quantità, fino in pianura.

L’attendibilità a cinque giorni, si sa, non è altissima ma qualcosa sta cambiando con l’irruzione di aria gelida da nord-est che sta portando tempeste di neve sulla costa adriatica e su diverse località del sud Italia.

Attenzione, dunque, ai prossimi giorni quando ci saranno ulteriori sviluppi mentre è certo che le temperature rimarranno basse per tutto il weekend e anche all’inizio di settimana prossima.