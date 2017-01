Neve, il Comune “promuove” il piano neve

neve Gallarate 10 gennaio 2017

Giornata di neve e di gelo, ma senza problemi particolari. È il bilancio tracciato dal Comune di Gallarate sulle precipitazioni tra giovedì e venerdì.

Giovedì sera i mezzi di Ala hanno iniziato a spargere il sale nel tardo pomeriggio, partendo dalle zone più a rischio: le rotatorie e le strade in pendenza. Con il peggiorare delle condizioni climatiche (pioggia ghiacciata e in seguito neve) si è deciso di passare alla “fase B”: dalle 21 e fino alle 5 di questa mattina si è interventi con tre veicoli attrezzati in tutta la città, con maggiore attenzione alle principali arterie viabilistiche. Il sale è stato gettato anche su tutte le strade di raccordo e sulle vie secondarie. Sono rimaste escluse solo alcune stradine poco percorse.

Il settore Lavori pubblici del Comune non ha registrato problemi particolari, così come la polizia municipale non è intervenuta a rilevare incidenti. I pochi tamponamenti avvenuti, causati dal non utilizzo degli pneumatici invernali, non hanno infatti causato feriti e men che meno l’intervento dei vigili. Dal comando di via Ferraris fanno comunque presente che deve essere rispettata l’ordinanza in vigore, in base alla quale sono obbligatorie in questo periodo dell’anno le coperture previste dal codice della strada o, in caso di neve, le catene.

Ed è sempre previsto da un’ordinanza, emanata lo scorso 22 novembre, l’obbligo da parte dei privati di tenere puliti e di cospargere di sale i marciapiedi davanti alle abitazioni o alle attività commerciali. Stesso obbligo che spetta a Palazzo Borghi davanti agli edifici pubblici. Sui social non è mancata qualche contestazione e qualche foto eloquente di situazione tutt’altro che perfette, specie su strade secondarie. Palazzo Borghi promuove comunque la situazione complessiva: “I cimiteri, la cui pulizia rientra nelle competenze comunali, oggi non presentavano particolari criticità: la situazione verrà comunque tenuta sotto costante controllo anche nei prossimo giorni. Dirigente e personale dei Lavori pubblici restano in costante contatto con i responsabili di Ala, con i quali vengono coordinati tutti gli interventi utili a garantire le normali condizioni di percorribilità delle strade gallaratesi”.