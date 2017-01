Nevica ancora in Centro Italia: la situazione sulle autostrade

Foto varie

Non cessa l’emergenza neve in centro Italia.

La società Autostrade comunica che sono terminate le precipitazioni nevose sulla rete di Autostrade per l’Italia, ma su alcuni tratti non gestiti dalla società continuano i disagi.

Nevica intensamente sulla A24 Roma-Teramo tra Assergi e il bivio con la statale 80. dove per agevolare le operazioni dei mezzi antineve sulla A24 sono in atto i seguenti provvedimenti :

– divieto temporaneo di circolazione per i mezzi con massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate tra Teramo e Valle del Salto nelle due direzioni.

– accumulo in carreggiata alla barriera di Teramo verso Roma.

– divieto temporaneo di accesso per tutti i veicoli ai caselli Tornimparte e Assergi.

Autostrade per l’Italia raccomanda di mettersi in viaggio solo se equipaggiati di pneumatici invernali o in alternativa muniti di catene a bordo che, in caso di necessità, devono essere sempre montate in Area di Servizio, Area di Parcheggio o piazzola di sosta.

Nel corso delle prossime ore nuove nevicate, localmente anche intense potranno interessare la A16 Napoli-Canosa, in particolare nel tratto tra Avellino e Lacedonia.

Un miglioramento è atteso nella tarda mattinata di oggi.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sulle previsioni meteo saranno diramati tramite: i collegamenti “My Way” in onda sul canale 501 Sky Meteo24; sulle App My Way e My Way Truck, scaricabili gratuitamente dagli store di Android e Apple; su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky) e su Sky TG24, disponibile al canale 50 del Digitale Terrestre; sul sito autostrade.it; su RTL 102.5; su Isoradio 103.3 FM; attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in Area di Servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il Call Center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.