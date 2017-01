Nicoletti: “Chiarezza sulle tariffe dei servizi scolastici”

In questi giorni si sta discutendo molto dei cambiamenti dei servizi scolastici.

Il Comune di Varese ha avviato una serie di incontri nelle scuole per presentare i dettagli delle proposte. Nel frattempo ci sono diversi malumori da parte di alcuni genitori che temono i rincari delle tariffe.

Sulla vicenda interviene anche Alessio Nicoletti di Movimento libero.

“Credo serva chiarezza immediata sulle tariffe dei servizi scolastici e sul cosiddetto doposcuola breve. Abbiamo ricevuto molte segnalazioni da famiglie preoccupate per possibili aumenti delle tariffe per una probabile diminuzione del servizi, che porterebbe ad un’inevitabile ricaduta negativa sulla loro vita. Visto l’importanza dell’argomento, invito pubblicamente l’Amministrazione Comunale di Varese a chiarire al più presto se preveda maggiori entrate attraverso l’aumento delle tariffe scolastiche(maggiori entrate significa un maggior onere a carico delle famiglie), eventualmente di quanto si tratta e, anche, se sia prevista una riduzione, una sospensione o una rimodulazione del doposcuola breve. In caso affermativo, anche su una sola delle questioni poste, sarebbe seriamente auspicabile un confronto preventivo con le famiglie interessate”.

IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI