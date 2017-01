Nicoletti: “Sul progetto stazioni la Giunta non alimenti false speranze”

Riqualificazione zona stazioni, tariffe parcheggi e Largo Flaiano. Passate le feste, Movimento libero torna a pungolare l’Amministrazione cittadina su tre questioni importanti.

“Per quanto riguarda la riqualificazione del comparto stazioni, francamente non comprendiamo l’ottimismo sbandierato dall’esecutivo di Palazzo Estense – si legge in una nota a firma di Alessio Nicoletti, diffusa questa mattina – Ad oggi, purtroppo, non vi è nessuna copertura finanziaria e pare essere troppo labile la promessa che tutti i progetti presentati(120!) saranno finanziati in futuro. Purtroppo, la verità è che vi è solo la copertura finanziaria dei primi ventiquattro progetti per un importo di 500 milioni e Varese non rientra tra questi. A dire il vero, la proposta del Comune di Varese è parsa abbastanza debole, piazzandosi al 61° posto su 120 progetti, ben lontano dai migliori 24 che sicuramente verranno finanziati e realizzati. Invitiamo, dunque, la Giunta ed essere più cauta nelle dichiarazioni per evitare di alimentare nella cittadinanza legittime aspettative che forse, e purtroppo, non verranno mai concretizzate”.

“Non solo – prosegue Nicoletti – riteniamo indispensabile pungolare per l’ennesima volta l’Amministrazione Comunale che dal 7 Ottobre 2016 non ha trovato il tempo per fornire una risposta alla petizione protocollata ufficialmente a Palazzo Estense, promossa da Movimento Libero e sottoscritta da 1400 persone, con cui si è chiesto al Sindaco Davide Galimberti di mantenere fede alle promesse elettorali, introducendo la gratuità della sosta dalle 12.00 alle 14.00 in tutti gli stalli di sosta della città e non solo in alcune vie. Forse, non meritiamo una risposta?”

Movimento Libero chiede infine di sapere se vi siano, dopo la delibera di Giunta di sei mesi fa, novità sul futuro di Largo Flaiano: “Per quanto ci riguarda, continuiamo a sostenere la nostra proposta di realizzare una maxi-rotatoria con copertura del cavalcaferrovia. Ricordiamo che l’Amministrazione Comunale è già in possesso di un progetto che prevede una maxi-rotatoria(13,25m di raggio interno, 551,55 mq di superficie e 14,25 m di calibro stradale) con parziale copertura del sedime ferroviario(circa 35 m in direzione Milano in quel progetto, anche se riteniamo si possa prevedere la copertura dell’intero sedime) di Largo Flaiano. Questa infrastruttura garantirebbe oltre ad un sensibile miglioramento del decoro un miglioramento della velocità media complessiva sia nella fascia oraria antimeridiana sia pomeridiana e una diminuzione significativa del parametro “tempo totale percorrenza rete” sia per lo scenario antimeridiano sia per quello pomeridiano”.