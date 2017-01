Non vanno i caloriferi. Il Liceo Curie manda a casa gli studenti

personaggi, eventi, luoghi di Tradate

Lunedì mattina al freddo per gli studenti del liceo Marie Curie di Tradate. I ragazzi si sono presentati nell’istituto con le aule al freddo e hanno atteso l’arrivo dei tecnici. La direzione della scuola, intorno alle 9, ha però deciso di autorizzare i ragazzi a uscire (ma solo i maggiorenni) perché la riparazione del guasto all’impianto di riscaldamento sarebbe andata per le lunghe.

La settimana scorsa una situazione analoga aveva portato i ragazzi degli istituti Don Milani e Montale a scioperare per non fare lezione nelle aule al freddo. La differenza con quanto accaduto la settimana scorsa è che, questa volta, i ragazzi sono stati autorizzati dalla dirigenza scolastica a uscire da scuola. Ma solo se si tratta di ragazzi maggiorenni, mentre i minorenni devono essere autorizzati dai genitori.

«Stamattina non andava il riscaldamento al liceo Curie di Tradate – spiega Carmelo Lauricella dell’edilizia scolastica della Provincia -. Sono venuti i tecnici e hanno visto che non andava la valvola di sicurezza. Una volta sistemata c’era un secondo guasto che riguardava il contatore. Nel corso della mattinata questo andrà sostituito. La temperatura rilevata all’interno della scuola è di 14 gradi e la scuola ha così deciso di mandare a casa gli studenti maggiorenni, mentre per i minorenni è necessaria l’autorizzazione dei genitori. Comunque in giornata si sistemerà tutto e il disagio sarà semplicemente per la giornata di oggi».