Nonno Giovanni e il presepe lungo 20 anni

C’è un posto a Cugliate Fabiasco dove si incontrano passato e futuro, tradizione e utilità, genio e lavoro. Si tratta del presepe di via Torino, realizzato da Giovanni Parolin, 88 anni, operaio edile in pensione col pallino per le raffigurazioni della natività.

Solo che questa è un’opera che da vent’anni, e di anno in anno, viene arricchita di parti in movimento, statuine, edifici e colori.

Tutto grazie alla creatività di nonno Giovanni che anche quest’anno ha aperto la sua opera al pubblico.

Una realizzazione che regala appunto alle vecchie generazioni il sogno del Natale, e non è strano vedere i bambini degli anni ’90 portare ora i propri figli in visita a quest’opera di ingegno.

E qui l’altro valore aggiunto di questo presepe: molte delle sue componenti vengono realizzate con materiale di scarto.

Pezzi di oggetti che invece di essere in discarica tornano a vivere lanciando un messaggio ecologico e moderno: riciclare è meglio che buttare.

Ad oggi i personaggi realizzati sono una quarantina circa e raffigurano le antiche professioni artigiane.

Il presepe rimarrà aperto fino alla festa patronale del prossimo 29 gennaio dalle 10 alle 18.