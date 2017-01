Notte innevata, risveglio di Ghiaccio

La situazione segnalata dai lettori nella notte tra il 12 e il 13 gennaio

La situazione neve, dopo una serata e una notte difficili, che hanno visto per un certo periodo anche la completa chiusura dell’autostrada A8, sembra destinata a migliorare: nel varesotto non nevica più, e il meteo prevede le ultime precipitazioni solo al mattino nella Lombardia orientale.

L’ARTICOLO DI IERI SERA

Le autostrade sono di nuovo aperte (autostrade per l’Italia, nel bollettino delle 6.30 del 13, segnala un’unica chiusura di sua competenza: la dogana merci e mezzi pesanti di Chiasso) e, secondo le prime indicazioni dei lettori, percorribili. In buone condizioni anche la 336 per Malpensa e la provinciale 1 del lago. Diversa è la situazione delle strade secondarie: qui è ancora necessaria un po’ di prudenza. se la strada della Valganna è facilmente percorribile, per esempio, ci si muove in difficoltà sulle strade tra Grantola e Cunardo e nella Castello Cabiaglio, Orino, Caldana.

LE VOSTRE FOTO DELLA NOTTE

Qualche difficoltà in più, invece, per i treni: le info della mattina di trenord cominciano con la soppressione di un treno sulla linea Milano Como (quello che partiva da Como lago alle 6.35) per ghiaccio, mentre il treno che da Milano porta garibaldi porta verso Varese in partenza alle 6.32, viaggia con oltre mezzora di ritardo, sulla Laveno -Varese – Milano i primi treni della mattina concludono la loro corsa a Varese. Il treno Gallarate – Luino che partiva da Gallarate alle 6.08 viaggia con 50 minuti di ritardo.

LA SITUAZIONE DELLA MATTINA NEL LUINESE