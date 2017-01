Nuova certificazione di sicurezza per gli aeroporti milanesi

foto generiche su Malpensa

Milano Malpensa e Milano Linate hanno ottenuto dall’ENAC – Ente Nazionale dell’Aviazione Civile – la certificazione europea per l’ottimale adeguamento al nuovo Regolamento UE 139 del 2014, che stabilisce gli ultimi requisiti tecnici e procedure amministrative per gli scali comunitari.

Gli aeroporti di Milano hanno risposto prontamente alle indicazioni del nuovo Regolamento UE in stretta collaborazione con ENAC. Gli adeguamenti riguardano le procedure delle operazioni a terra, le infrastrutture e gli impianti aeroportuali, nonché la formazione al proprio personale, per aumentare ulteriormente i livelli operativi di sicurezza.

«Questo risultato che ci rende particolarmente orgogliosi è la testimonianza dell’ottimo lavoro svolto in questi sei mesi e per questo ringrazio ENAC per la collaborazione e il supporto durante il percorso di certificazione» ha dichiarato Giulio De Metrio, Chief Operating Officer di SEA. «L’adeguamento alla nuova normativa europea – ha proseguito – consente a tutti gli operatori di Milano Malpensa e Milano Linate di lavorare con standard di ancora maggiore sicurezza e sicuramente innovativi».