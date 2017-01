Trema il centro Italia: 3 forti scosse in un’ora

Nuove forti scosse di terremoto stanno interessando il centro Italia. La prima alle 10.25 ha avuto una magnitudo di 5,3, una seconda alle 11.15 con magnitudo di 5,6. Alle 11.26 una terza forte scossa è stata segnalata, facendo registrare una magnitudo di 5,3.

I comuni più vicini all’epicentro della prima scossa sono Montereale (AQ), Capitignano (AQ), Campotosto (AQ) e Amatrice (RI). Il terremoto è stato localizzato a una profondità di circa 9 km. Tutte le scosse hanno avuto l’epicentro nella stessa area.

Il terremoto è stato infatti generato dallo stesso sistema di faglie che si è attivato a partire dal 24 agosto scorso. E’ questa la prima analisi degli esperti al lavoro nella sala sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica Vulcanologia (Ingv). «E’ lo stesso sistema di faglie attivato il 24 agosto, ma a generare il terremoto di oggi è un segmento diverso» ha detto all’ANSA la sismologa Paola Montone, dell’Ingv.

Secondo la Protezione Civile ci sono state diverse segnalazioni di crolli ma, al momento, nessun richiesta di soccorso tecnico. Ci sarebbero stati danni anche ad Ascoli Piceno. Chiuse diverse linee della metropolitana a Roma. Diverse scuole sono state evacuate a Rieti, Perugia e anche nella Capitale.

«Abbiamo attivato subito le strutture operative con cui stiamo operando ininterrottamente dal 24 agosto -ha commentato a RaiNews il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio- e ora stiamo attendendo il ritorno per vedere se ci sono stati problemi». Secondo Curcio le preoccupazioni maggiori nascono dal dubbio «se c’era qualcuno che stava operando» ma «le condizioni meteo non consentivano grandi operazioni e per scrupolo si sta facendo una verifica puntuale».