Nuova viabilità, una serata per discutere il futuro

comune di comerio

Appuntamento venerdì 10 febbraio in sala polivalente: tema della serata, la discussione sulla viabilità cittadina modificata da alcuni mesi.

Dopo 180 giorni di sperimentazione, è giunto il momento quindi di tirare le fila e decidere se proseguire e come. Per questo l’amministrazione comunale ha deciso di indire un’assemblea pubblica alle ore 21 nel salone polivalente di via Stazione 8.