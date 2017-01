Nuovi biglietti per i pullman di Varese

via Morosini

Anno nuovo, biglietti nuovi.

Dal primo gennaio scorso, le Autolinee Varesine hanno ridisegnato la grafica del biglietto. Nessun aumento, nessun costo diverso, solo una nuova veste.

I vecchi biglietti, però, non andranno in pensione, continueranno a valere esattamente come quelli datati dal 2017.

L’unico vero e irreversibile pensionamento è, invece, quello dei vecchi tagliandi con la dicitura “TUV” emessi dal precedente gestore del servizio urbano e che hanno finito la loro corso il 31 dicembre 2016, come ampiamente annunciato.