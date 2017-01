Nuovi loghi per le strutture ricettive lombarde

varie

«Cinque nuovi loghi per uniformare l’immagine e rendere ancora più riconoscibili queste importanti strutture; un altro passo in avanti per accrescere la qualità della nostra accoglienza in questo anno dedicato al turismo lombardo». Così Mauro Parolini, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, ha commentato i nuovi contrassegni identificativi delle strutture ricettive non alberghiere: ostelli, foresterie lombarde, locande, bed & breakfast, rifugi alpini ed escursionistici.

NUOVA LEGGE TURISMO – «Proseguono l’iter attuativo della nuova legge sul turismo e il cambio di passo che abbiamo impresso a questo settore durante la legislatura. Una rivoluzione – ha sottolineato l’assessore – che ha interessato vari aspetti, dalla promozione della destinazione Lombardia, oggi più moderna, efficace ed integrata, all’innalzamento degli standard qualitativi di tutte le strutture e all’informazione turistica, fino ad arrivare alla formazione degli operatori e al sostegno economico per i loro investimenti con un bando ad hoc da ben 35 milioni di euro per riqualificare le strutture (alberghi, ristoranti e b&b), che aprirà in primavera. Il nostro obiettivo è quello di diventare la prima regione italiana anche nel turismo. Per questo stiamo mettendo in campo una serie di opportunità e misure organiche rivolte anche agli operatori della filiera, per accompagnarli in maniera sussidiaria a compiere insieme un salto di qualità. Un processo che passa anche attraverso un’ampia azione di rinnovamento dell’immagine coordinata del nostro sistema turistico».