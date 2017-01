Nuovi orari per la biblioteca di Cairate

Foto di Cairate e Bolladello

A partire dal mese di gennaio 2017 la Biblioteca di Cairate – nuova e bella struttura con sede nel complesso del monastero – sperimenterà un nuovo orario di apertura: da lunedì a venerdì dalle 15.30 alle 19.00. Sabato dalle 10.00 alle 17.00

“Oltre alla consolidata attività di prestito e consultazione di libri, riviste e DVD, ti proporremo una nuova biblioteca con un ricco calendario di iniziative e proposte culturali. Valuteremo anche le varie proposte che ci farai, per garantirti uno spazio per la lettura, la navigazione in internet e lo studio. Oltre a questo, cercheremo di offrirti uno spazio di svago, di relazione, in cui sentirti a tuo agio e che ti dia la possibilità di esprimerti”.

“Il nuovo programma prevede che la mattina la biblioteca sarà utilizzata per le varie proposte didattiche dedicate alle scuole e per la progettazione delle attività che ti offriremo durante l’anno: corsi, incontri letterari con presentazioni di autori e libri e tanti altri appuntamenti. Sarà l’opportunità per vivere la tua biblioteca!”