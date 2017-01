Nuovi parcheggi nel progetto di riqualificazione di Via XXV Aprile

Un parcheggio sotterraneo e due nuove aree per la sosta. Sono alcuni degli interventi che l’amministrazione comunale ha inserito nel progetto di riqualificazione di via XXV Aprile e via Roncari. Il primo è previsto davanti al teatro Duse, mentre gli altri due su aree esistenti, per un totale di 25o posti auto.

L’amministrazione comunale, nel mese di dicembre, ha organizzato un incontro con i cittadini dove ha presentato il progetto per la riqualificazione delle due vie principali del paese. L’obiettivo è quello di creare spazi più vivibili e rilanciare le attività commerciali.

Creare piccoli “salotti” all’aria aperta in accordo con i commercianti, piantare alberi, realizzare una nuova pavimentazione, mettere delle panchine ma anche creare nuovi aree per la sosta. Come spiega l’assessore ai lavori pubblici Gianluca Coghetto infatti: «È importante far rivivere la zona, ma sappiamo che per farlo è necessario che sia facilmente accessibile e che ci siano delle aree di sosta a disposizione dei cittadini».

Durante l’incontro pubblico del 5 dicembre infatti, l’architetto Federico Jappelli ha presentato una serie di esempi su come è possibile trasformare le due vie del paese: «I commercianti hanno risposto in modo positivo alla nostra proposta – continua Coghetto -. Al momento quindi, verrà studiato un progetto di fattibilità che successivamente verrà valutato e, se approvato, messo in atto: la nostra idea è quella di iniziare con gli interventi più semplici, per poi procedere con quelli più impegnativi».

Per quanto riguarda la realizzazione di un parcheggio davanti al Teatro Duse infatti, Coghetto spiega che le ipotesi sono due: un accordo con la proprietà per realizzare un parcheggio a raso, abbattendo l’edificio industriale dismesso che si trova su quell’area creando 60 nuovi posti auto; oppure la realizzazione del parcheggio interrato da circa 150 posti.

«La variante del PGT è stata avviata ma, al momento, stiamo ancora studiano la situazione». Le altre due aree della sosta invece, verrebbero ricavate usando due aree di proprietà privata attraverso una convenzione: si tratta dell’area dietro la Chiesa di Sant’Anna che entrerebbe in funzione tutta la settimana e non solo il giovedì, come succede ora, e l’area in via Cesare Battisti.