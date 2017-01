corso di arabo alla Pascoli

Nuovo corso di lingua araba a Malnate. L’iniziativa sarà presentata il prossimo sabato 21 gennaio alle ore 10 nella Sala Soci al Supermercato Coop di via Marconi. Il corso è organizzato dall’Associazione “Sharazade – Cultura e Spettacolo senza frontiere” che, dal 2010, è impegnata nella diffusione delle culture ‘altre’, nell’insegnamento della lingua italiana per gli stranieri e delle lingue straniere per tutti; con la collaborazione della Comunità Italo-marocchina di Malnate rappresentata da Rachida Ziady e l’ausilio della Coop di Malnate e dell’associazione “Un’altra Storia” di Varese.

Il progetto prevede la possibilità di proseguire, l’anno prossimo, col corso di livello successivo. È prevista la suddivisione in due momenti di due ore ciascuno: il primo dedicato ai bambini e ragazzi – in particolare i figli di immigrati e di seconda generazione; il secondo appuntamento è previsto per gli adulti: studenti, insegnanti, operatori culturali e sociali e a chiunque sia interessato ad avvicinarsi alla lingua e alla cultura araba.

«La lingua araba, parlata oggi da più di duecento milioni di persone, è la lingua principale di ventidue paesi ed è una delle lingue ufficiali delle Nazioni Unite – spiegano gli organizzatori -. Il fascino esotico di questa lingua antichissima, piena di musicalità e poesia, dal vocabolario ricco ed espressivo non è oggi lontano dalla quotidianità delle nostre città, abitate da un numero sempre crescente di persone di lingua araba. Ma non solo. L’arabo è una delle lingue ufficiali delle Nazioni Unite e ha un suo rango elevato a livello internazionale. Conoscere l’arabo al giorno d’oggi è sempre più necessario, visto anche il movimento di popoli e culture da un luogo all’altro del Pianeta. Non capire questa lingua significa restare indietro in un mondo sempre più proiettato verso il futuro, ‘il futuro dei popoli’ che intessono rapporti tra loro in questo vasto scenario di mobilità internazionale. Il corso verrà inaugurato il 21 gennaio 2017 sabato, con un incontro informale e un rinfresco curato dalle generose signore marocchine residenti a Malnate, alla presenza delle autorità cittadine e l’insegnante Hayet Cheriet»

Per maggiori informazioni: www.facebook.com/Sharazade.Cultura.Spettacolo.senza.frontiere

email sharazade@email.it – telefono 328 413 5552 (Marilina) – 349 156 2314 (Rachida)