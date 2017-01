Nuovo corso di Primo Soccorso alla Croce Rossa

Gallarate

Visto il successo delle precedenti edizioni, il Comitato di Lomazzo della Croce Rossa organizza un nuovo corso di Primo Soccorso aperto a tutta la popolazione. Il primo incontro si terrà Martedi 24 gennaio 2017 alle ore 20:45, presso la sede dell’associazione in Via Milano 24.

«Dedicato a tutti permette di imparare sia le semplici manovre che possono salvare la vita in caso di necessità che tutti quei piccoli accorgimenti da ricordare quando si ha a che fare con un piccolo incidente domestico – spiegano dalla Croce Rossa -. Il corso è suddiviso in due parti, la prima gratuita, la seconda a pagamento ad un costo di 40€ iva inclusa. Entrambi prevedono il rilascio di un attestato finale di frequenza».

«È in ogni caso necessaria l’iscrizione. La prima parte, composta da tre lezioni, avrà come tema principale il BLS, cioé le manovre salvavita da praticare in caso di arresto cardiocircolatorio. Sarà previsto tempo dedicato all’introduzione teorica degli argomenti, a cura degli istruttori e del personale docente CRI Lomazzo, e congrua parte pratica per permettere a tutti di apprendere le manovre illustrate. Il corso prosegue con una parte in cui vengono approfonditi alcuni aspetti di anatomia umana e viene illustrato il trattamento dei principali inconvenienti che possono accadere nella vita di tutti i giorni. Dai morsi di animali alle ferite, passando per traumi, ustioni, malori, avvelenamenti, ecc»