Nuovo parcheggio a Case Nuove da 1 euro al giorno e collegato a Malpensa

Chi utilizza la stazione ferroviaria del Malpensa Express, o chi semplicemente deve recarsi in aeroporto per fare un giro, può approfittare da oggi di un nuovo parcheggio videosorvegliato, illuminato e a “prezzo politico” da circa 50 posti auto.

Lo ha inaugurato l’amministrazione sommese nella frazione di Case Nuove, a pochi passi dalla fermata della navetta gratuita che ogni 20 minuti mette in collegamento i due terminal dell’aeroporto.

Ad annunciarlo è il sindaco Stefano Bellaria spiegando le caratteristiche dell’operazione: «l’area dove sorge il parcheggio era già prima destinata alla sosta delle auto ma regolamentata dal disco orario. Ora, invece, al prezzo politico di 1 euro al giorno sarà possibile parcheggiare l’auto in un luogo sicuro e recarsi gratuitamente in aeroporto».

La nuova area parcheggio sorge in via De Pinedo all’angolo con via Oldrini, proprio di fronte all’albergo Holiday Inn. In futuro è prevista anche l’introduzione di un abbonamento da 15 euro al mese.

«Abbiamo scelto di mantenere un prezzo popolare – spiega Bellaria – proprio per fornire un servizio utile di interscambio ai sommesi e non. Abbiamo puntato solo ad una cifra molto bassa che ci permetterà di sostenere le spese di mantenimento dell’impianto di videosorveglianza».