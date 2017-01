Nuovo stop al Circolone, saltano i concerti

Foto varie

Il concerto di Nicolò Carnesi al Circolone di Legnano è stato ufficialmente annullato. Lo storico locale di via san Bernardino lo aveva messo nella sua programmazione musicale nella serata di venerdì 20 gennaio.

Un comunicato sulla pagina ufficiale dell’evento ha però comunicato la cancellazione del concerto (il locale sarà comunque aperto per mangiare e trascorrere la serata).

La causa è da ricondursi alle stesse problematiche che avevano portato allo stop lo scorso maggio del 2016: la cooperativa ha ricevuto un’ordinanza per il mancato rispetto dei limiti di emissioni decibel.

La struttura, dopo il primo stop, aveva messo in campo ingenti investimenti e accorgimenti nella programmazione per superare le criticità ma sembra non essere bastato. Sono pertanto stati annullati i prossimi eventi in programma a partire dal concerto di Carnesi.

Dal Circolone annunciano comunque che percorreranno tutte le strade necessarie a “far valere le nostre ragioni e recuperare le date programmate”. Il locale, intanto, rimane comunque aperto come bar e ristorante da martedì e domenica.