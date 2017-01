Nursery a palazzo: una stanza del Comune riservata ai bebè

Palazzo Estense a Varese - foto di Franco Bogni

Una stanza di Palazzo Estense dedicata alle famiglie con bambini piccoli. Uno spazio in pieno centro città come punto di appoggio dove trovare tutto il necessario per cambiare il pannolino al proprio figlio e allattarlo.

È questa la decisione presa questa mattina, martedì 24 gennaio, dalla Giunta del Comune di Varese su proposta dell’assessore al Benessere Dino De Simone. Lo spazio individuato che verrà dedicato a questo progetto è una stanza al piano terra di Palazzo Estense, proprio all’ingresso dei Giardini. Nei prossimi giorni verrà definita la sistemazione e allestimento del locale che secondo l’amministrazione si potrebbe inaugurare già con l’arrivo della prossima estate.

«Come indicato nelle linee guida dell’amministrazione – dichiara l’assessore Dino De Simone – prosegue l’impegno nei confronti delle famiglie e dei bisogni delle coppie con figli. Il benessere di una comunità si valuta anche da queste piccole cose. Per l’allestimento dello spazio abbiamo già individuato un paio di sponsor che si sono resi disponibili ma speriamo che anche altri si possano fare avanti sposando la valenza dell’iniziativa. Lanciamo la sfida anche ad esercenti e alle attività commerciali di dedicare un piccolo spazio alle famiglie per diventare sempre di più una città amica delle famiglie e a misura di bambini: Varese family friendly insomma».