Nuvole in arrivo, neve nel weekend

Le gemme sugli alberi ci sono, e vuol dire che stanno aspettando la primavera. Ma l’inverno in realtà non è finito, nonostante il sole di questi giorni: è difatti in arrivo un peggioramento che porterà nuvole e probabilmente ancora neve.

LA SACCATURA – “L’alta pressione mantiene tempo stabile sull’Italia settentrionale. Nel fine settimana atteso l’arrivo di una saccatura accompagnata da molte nuvole e possibilità di precipitazioni”. Questa è la situazione descritta dal Centro Geofisico Prealpino per descrivere ciò che sta accadendo sopra le nostre teste. Ma cos’è questa saccatura? Una zona di profonda bassa pressione, quindi brutto tempo che sta per arrivare.

GIOVEDI’ – Prosegue il bel tempo con solo qualche nuvola verso sera a ridosso dei rilievi piemontesi e sulle Prealpi varesine. Asciutto. Gelo notturno.

LA NEVE – Per i giorni a seguire c’è da aspettarsi il ritorno alla neve. Venerdì sarà “in prevalenza soleggiato al mattino con nuvolosità su Piemonte e Lombardia ovest via via più consistente che potrà portare un po’ di nevischio in serata e nella notte fino a quote di pianura”.

Sabato: “Molto nuvoloso salvo un po’ di sole all’est al mattino. Precipitazioni via via più diffuse con limite delle nevicate a quote collinari in progressivo rialzo. Da confermare”.

Domenica: “Cielo coperto e deboli precipitazioni sparse in attenuazione”.