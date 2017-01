Oggi migliora, ma la neve torna giovedì

Nelle valli sotto la neve

Neve giovedì sera e notte, neve, forse, domenica ma sulla bassa pianura.

Non c’è nulla di strano nelle previsioni del Centro Geofisico Prealpino per questo inizio anno: gennaio è tra i mesi più freddi, e la neve fa notizia perché spesso causa disagi anche se annunciata, come nella giornata di martedì quando una raffica di incidenti si è abbattuta sulla provincia.

SITUAZIONE – Strade a parte, le previsioni parlano di “temporaneo miglioramento del tempo prima del sopraggiungere di una nuova perturbazione che raggiungerà domani sera (giovedì) la regione alpina portando molte nuvole e deboli nevicate”.

PREVISIONI – Per oggi, mercoledì 11, al mattino cielo molto nuvoloso o coperto poi via via schiarite irregolari a partire dal Veneto ma nuvolosità più persistente sul Piemonte e lungo le Prealpi su Varesotto e Comasco. Freddo invernale.

Ma è domani, 12 gennaio, che la neve potrebbe fare ritorno, soprattutto nelle ore serali: “Poco sole al mattino, poi nuvolosità estesa con possibilità in serata e nella notte di nevischio o deboli nevicate fino a basse quote, più probabili su Alpi, Prealpi e sull’alta pianura”.

Venerdì sarà una giornata “nuvolosa al mattino con nevischio in esaurimento sulla Valtellina. In seguito ampie schiarite a partire dalle Alpi sotto venti secchi settentrionali”.

TEMPERATURE – Le minime sono sempre piuttosto basse, tra -4 e -1: la notte gela e quindi con depositi di neve sulle strade massima attenzione a chi guida, soprattutto al mattino presto: velocità moderata e sterzate dolci.

Le massime per oggi sono fredde: tra -2 e 0, mentre domani, quando i fiocchi potrebbero tornare, è previsto un rialzo oscillante fra 0 e 4 gradi.

TENDENZA – Sabato 14 soleggiato e ventilato da nord con solo poche nuvole di passaggio verso sera.

Domenica 15: “Evoluzione ancora incerta. Probabilmente molto nuvoloso e possibile nevischio sulla bassa pianura”.