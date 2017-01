Oldenburg – Openjobmetis, la partita in diretta

Openjobmetis Varese - Ewe Baskets Oldenburg 76-71

Ultimo turno della fase a gironi di Basketball Champions League: Varese affronta fuori casa l’Ewe Baskets. I biancorossi, oggi sponsorizzati “Effe Effe”, non possono qualificarsi ai playoff, ma con una vittoria potrebbero essere ammessi alla Fiba Europe Cup. Si gioca dalle ore 18 di martedì 24, VareseNews racconterà il match in diretta attraverso un liveblog offerto dalla catena “Da Moreno“. Per intervenire si può scrivere nello spazio commenti o usare uno degli hashtag – #eurovarese o #direttavn – su Twitter e Instagram. Per accedere e visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI.