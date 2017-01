Oltre 800 figuranti per il corteo di Sant’Antonio

In migliaia hanno partecipato e osservato il grande corteo storico di Sant’Antonio che si è svolto per le vie della città di Saronno domenica 15 gennaio, in attesa del falò che si svolgerà nelle prossime ore. Il corteo si è composto di oltre 800 figuranti che hanno dato vita a una cosa lunga diverse centinaia di metri.

Soddisfatti gli organizzatori: «Un evento sempre più grande: sono cresciuti gli spettatori e i figuranti sono rimasti costanti malgrado l’influenza abbiamo fatto qualche vittima ed anche lo spettacolo è stato davvero unico. Davvero per noi è una grande soddisfazione, la fine di un grande lavoro. Difficile dire quanti fossero ma il pubblico era numeroso e presente lungo tutto il percorso».