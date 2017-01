Open day alla scuola materna di Lissago

Open day scuola matena di Lissago

Lunedì 16 gennaio 2017 dalle ore 16.00 alle ore 17.30 è previsto l’OPEN DAY della Scuola dell’Infanzia “A.M. e G.B. Dall’Aglio” di Lissago, Varese sita in via San Carlo 4 (Tel. 0332/310243 Email: scuola.infanzia.lissago@gmail.com).

Durante l’open day verranno presentate le attività della scuola attraverso una proiezione di fotografie “narrate” dalle insegnanti e dalla coordinatrice; sarà possibile visitare gli spazi a disposizione dei bambini; verranno allestiti degli angoli dove i più piccini potranno giocare ai travasi nella piscina di farina e dove potranno anche costruire liberamente con materiali non strutturati: coni, tubi di cartone o pezzetti di legno.

Le insegnanti illustreranno ai genitori la programmazione dell’anno scolastico in corso (quest’anno il filo conduttore è il tema del viaggio), i progetti correlati (orto e laboratorio di cucina, teatro, biblioteca, prescrittura) e le attività con esperti esterni: psicomotricità, inglese, educazione al movimento, educazione musicale, i percorsi di preparazione all’Avvento e alla Pasqua.

La Fondazione Scuola Materna “A.M. e G.B. Dall’Aglio”, è una fondazione di diritto privato, gestisce una scuola privata paritaria di ispirazione Cristiano-Cattolica, aderisce alle Scuole FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) e agisce senza fini di lucro, in regime di convenzione con il Comune di Varese.

La scuola presenta due sezioni con un massimo di 29 bambini e due insegnanti per sezione. Dispone di vari spazi: lo spazio di ingresso-accoglienza, due ampie e luminose aule per le attività didattiche, un’aula per le attività di movimento/mensa; la cucina con rispettivi servizi, un ufficio e tre spazi per le attività gestite dall’Associazione Pro Scuola Materna ubicati al 1° piano (per i corsi di inglese, il laboratorio del riciclo, la biblioteca).

Il giardino della scuola ben piantumato è attrezzato in parte con giochi classici e in parte con un giardino sensoriale, l’orto, il vigneto, il tunnel di salici, la casetta in terra cruda e il recinto per le galline e i conigli.

La Scuola è aperta dalle ore 7.30 alle 18.00 e offre un servizio di pre-scuola e dopo scuola. Nel mese di luglio è aperta la sezione estiva.

La cucina è interna alla scuola, prevalentemente biologica, gestita da due cuoche amate da tutti i bambini.

Diverse sono le iniziative aperte a tutti organizzate dall’Associazione pro scuola materna (nata nell’ottobre 2008 con lo scopo esclusivo di solidarietà sociale nei confronti della Fondazione Scuola Materna) rese possibili anche grazie all’impegno delle insegnanti, dei genitori, dei volontari di Lissago, di ditte e sostenitori della Scuola, della Parrocchia di Lissago. Alcune feste sono ormai diventate una tradizione come la Castagnata-festa medioevale e a giugno Lissago Country.

In tutti questi anni di attività dell’Associazione Pro Scuola Materna, è stato possibile acquistare tutti i nuovi arredi e i giochi. Inoltre sono stati sostenuti i costi di attività offerte a tutti i bambini iscritti: il laboratorio per la realizzazione di un mosaico, il laboratorio per la costruzione di una capanna in terra cruda, per la realizzazione del giardino sensoriale, di un filare di vite, del tunnel in salici. Quest’anno l’Associazione sostiene i costi del Corso di Psicomotricità offerti a tutti i bambini frequentanti.