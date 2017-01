Open day della scuola d’infanzia

La scuola materna di Azzate e l'abitazione delle suore Preziosine

Domani, martedì 17 gennaio si terrà presso la Scuola dell’Infanzia l’open day per l’iscrizione all’anno scolastico 2017-2018. Dalle 16 alle 18.30 sarà possibile visitare la scuola e incontrare il personale docente.

La Fondazione è una scuola per l’infanzia di ispirazione cattolica che ha come scopo l’accoglienza e la custodia dei bambini in età prescolare del Comune di Azzate e, se vi sono posti disponibili, anche di bambini provenienti da Comuni limitrofi.

La scuola ha una sezione primavera che accoglie bambini dai due anni di età; dallo scorso anno è possibile richiedere un orario ridotto.

Le nuove iscrizioni sono aperte dal 16/01 al 6/02 dalle ore 8.30 alle ore 11.00.

Per ulteriori informazioni consultare il sito della scuola d’infanzia qui