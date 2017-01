Openjobmetis a Cremona, è scontro-salvezza

Openjobmetis - Umana Reyer 60-73

Vincere per scacciare le paure: questa è la missione della Openjobmetis che questa sera (20,30) scende in campo a Cremona, contro una Vanoli attualmente fanalino di coda della Serie A di basket con due sole vittorie all’attivo.

Varese sta poco meglio – ne ha vinte 4 – ma vuole i due punti in palio al PalaRadi per iniziare il 2017 nel migliore dei modi e, ovviamente, allontanare ancora di più la squadra gialloazzurra e l’ultimo posto della classifica. La squadra di Caja, ex di turno al pari di Mian (Campani invece salterà anche questa partita per infortunio), è sulla carta superiore alla Vanoli dal punto di vista del talento e della profondità, qualità che però dovranno passare al vaglio del parquet. Di certo Varese potrà contare sull’apporto di Eyenga, che ha saltato per squalifica il match con Venezia, mentre Maynor ha superato i problemi a un alluce e sarà regolarmente in campo.

Proprio il play dovrà duellare con Tu Holloway, il miglior giocatore alle dipendenze di Lepore, l’ex assistente di Caja che ha sostituito Pancotto in panchina dopo esserne stato il vice; attenzione però a Harris, acquistato in corsa, e a Turner, uno degli eroi dell’ottima stagione scorsa della Vanoli che quest’anno è apparso un po’ appannato. La società, di cui il dg è Andrea Conti – ex biancorosso e fratello di Paolo, assistente sulla panchina varesina – ha “avvisato” il californiano della necessità di innalzare le sue prestazioni e lo ha messo sulla corda: motivo in più per temere le sue capacità balistiche.

LA DIRETTA – Il match del PalaRadi sarà raccontato in diretta su VareseNews attraverso un liveblog attivato nelle ore precedenti la palla a due.