Openjobmetis – Banco Sardegna in diretta dal PalA2A

Openjobmetis - Usak

Palla a due alle 18,15 a Masnago per la prima giornata del girone di ritorno nel campionato di basket di Serie A. La Openjobmetis, ultima in classifica, ospita la temibile Dinamo Sassari, che appare in ottima forma. Seguite con noi il liveblog offerto dalla catena “Da Moreno” e intervenite o scrivendo nello spazio commenti o usando gli hashtag #varesesassari e #direttavn su Twitter e Instagram. Per accedere direttamente al live CLICCATE QUI.