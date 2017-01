Openjobmetis – Usak in diretta da Masnago

Openjobmetis Varese - Fiat Torino 79-86 - foto si Simone Raso

Ultimo turno interno di Champions per la Pallacanestro Varese che ospita i turchi di Usak: in caso di vittoria la squadra di Caja può ancora qualificarsi per la Fiba Europe Cup. Si gioca a partire dalle 20,30; potete seguire la gara con il nostro liveblog offerto dalla catena “Da Moreno”. Per intervenire potete scrivere nello spazio commenti o usare su Twitter e Instagram uno degli hashtag dedicati, #eurovarese o #direttavn. Per collegarsi direttamente potete CLICCARE QUI.